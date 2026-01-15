Подорожание продуктов во Львовской области уже заметили горожане, когда средние цены на основные товары начали колебаться в начале января 2026 года.

Подорожание продуктов во Львовской области в январе коснулось разных категорий товаров, сообщает Politeka.

По данным официального сайта Министерства финансов и сетей магазинов, средняя цена на масло "Олейна" 850 мл поднялась с 84,83 грн. в декабре 2025 года до 87,50 грн. в январе.

Масло "Щедрый Дар" при этом подешевело со средних 84,05 грн. до 82,00 грн. Анализ по магазинам показал, что Auchan продавали "Олейну" за 87,90 грн, у Novus – 85,99 грн, Metro – 85,50 грн, а в Megamarket – 90,60 грн.

То есть, разница в ценах остается ощутимой для покупателей, делающих закупки в разных торговых точках города.

В мясном сегменте наблюдается существенное подорожание продуктов во Львовской области. Гуляш из говядины в сети Novus стоит 399,00 грн за килограмм, в Megamarket – 435,00 грн, в то время как в декабре средняя цена составила 385,96.

Такое повышение связывают с ограниченным производством из-за боевых действий и увеличением затрат на корма, энергоносители и логистику.

Консервированные огурцы "Верес" 500 гр в январе имеют среднюю цену 106,91 грн. В Auchan их продают по 106,90 грн, у Metro – 106,92 грн, тогда как в декабре 2025 года средняя стоимость была 105,83 грн.

Эксперты объясняют, что подорожание продуктов во Львовской области обусловлено несколькими ключевыми факторами.

Во-первых, боевые действия на востоке страны сокращают поголовье скота и птицы, что увеличивает ценники на мясо и яйца. Во-вторых, логистика и транспортные риски делают доставку продукции более ценной.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд во Львовской области: расчет стал легче для пассажиров.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области: где получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на воду во Львове: эксперт рассказал, сколько нужно платить для стабильной поставки.