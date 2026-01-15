Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області спрямоване на збереження якості обслуговування.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалила міська рада Костополя, а обслуговування забезпечує КП «Костопільводоканал». З початку року мешканці оплачують воду та каналізацію за новими ставками: кубометр води коштує 38,14 грн, водовідведення – 42,10 грн із ПДВ.

Причиною змін стали зростання витрат на електроенергію, ремонт обладнання, матеріали та оплату праці персоналу. Влада наголосила, що безперебійне постачання та стабільна робота мереж залишаються пріоритетом навіть за умов воєнного стану. Підприємство використовує автономні резервні установки для підтримки послуг під час можливих відключень електрики.

У «Костопільводоканалі» пояснили, що додаткові надходження потрібні через незаконні підключення, відсутність лічильників та зростання споживання, що збільшує навантаження на мережі і впливає на фінансовий стан компанії.

Варто зауважити, що для прозорості порівняли тарифи в Костополі та сусідніх громадах, щоб жителі могли оцінити нові ставки і скоригувати сімейний бюджет.

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області спрямоване на збереження якості обслуговування, забезпечення стабільного водопостачання і безперебійної роботи каналізаційних систем. Мешканцям радять відстежувати офіційні оновлення та планувати платежі завчасно.

Місцевим жителям рекомендують перевіряти наявність лічильників і вчасно оплачувати послуги, щоб уникнути накопичення боргів.

