Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області доступне для вразливих категорій населення.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області пропонують через платформу «Допомагай», яка допомагає переселенцям знайти прихисток у безпечних населених пунктах регіону, передає Politeka.

Ініціатива об’єднує небайдужих мешканців, готових надати дах над головою людям, що втратили домівки через війну.

На платформі доступні різні варіанти розміщення — від окремих кімнат до квартир із проживанням разом із власниками. У Одеса оприлюднено кілька актуальних оголошень.

Зокрема, на вулиці Жуковського пропонують кімнату у двокімнатному помешканні для жінки. У квартирі мешкає господиня 68 років. Вона зазначає, що стороннього догляду не потребує, шукає співрозмовницю для спільного побуту та вечірнього спілкування. Умови обговорюють телефоном, плата не передбачена.

Ще одна пропозиція розташована на проспекті Князя Володимира Великого. Родина готова прийняти самотню пенсіонерку у трикімнатне помешкання на першому поверсі. Кімната ізольована, є всі необхідні зручності. Власники уточнюють, що хотіли б допомогти людині без підтримки рідних.

Також безкоштовне житло для ВПО в Одеській області доступне на вулиці Бригадній в обласному центрі. Йдеться про окреме приміщення у приватному секторі з базовими умовами для проживання. Господарі розглядають кандидатуру охайної жінки до 55 років без шкідливих звичок і просять мінімальну допомогу в домашніх справах.

Організатори зазначають, що такий формат співжиття дозволяє підтримати переселенців та водночас налагодити комфортний побут із урахуванням потреб обох сторін.

