Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області офіційно запровадили з лютого 2026 року на кількох популярних приміських напрямках, передає Politeka.

Про зміни повідомила місцева влада.

Зокрема, вартість квитка на маршруті Голинь — Калуш зросла з 37 до 41 гривні. Попереднє коригування тарифів відбулося менш ніж пів року тому, тому нове рішення стало відчутним для тих, хто регулярно користується цим сполученням.

Фахівці пояснюють перегляд розцінок збільшенням витрат на пальне, технічне обслуговування транспорту та необхідністю підтримки належного рівня безпеки перевезень. Також впливають інфляційні процеси й зростання експлуатаційних витрат.

Таким чином, подорожчання проїзду в Івано-Франківській області позначається на щоденних витратах жителів, особливо тих, хто постійно користується приміськими автобусами. Для багатьох це означає додаткове навантаження на бюджет.

Місцева адміністрація рекомендує пасажирам заздалегідь враховувати нові тарифи під час планування поїздок та передбачати додаткові кошти для регулярних маршрутів.

В Івано-Франківську також оголосили про зміни у залізничному русі, які діятимуть на період проведення ремонтних робіт на коліях. Новий графік передбачає відправлення о 03:30 та прибуття на кінцеву станцію о 06:25. Раніше поїзд вирушав о 03:45 і прибував о 07:15.

Склад курсує через Болехів, Долину та Калуш, що забезпечує збереження сполучення з основними проміжними зупинками. В “Укрзалізниці” зазначають, що оновлений розклад не вплине на безпеку перевезень, а інші рейси в регіоні виконуються у звичному режимі.

Пасажирам рекомендують перевіряти актуальні дані на офіційному сайті перевізника або уточнювати інформацію в касах перед поїздкою.

