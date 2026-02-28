Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві роздають у кількох районах столиці для тих, хто потребує гарячого харчування та підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві організовують волонтери благодійної організації «Їжа життя», повідомляє Politeka.

Про формат видачі безкоштовних продуктів у Києві розповіли на офіційній сторінці фонду в Фейсбук.

Програма покликана допомогти людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема ВПО та пенсіонерам, забезпечуючи їх гарячими обідами.

Приготовані страви роздають тричі на тиждень: у понеділок, середу та п’ятницю. Видача відбувається за визначеним графіком у різних районах міста.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві формуються з урахуванням високих стандартів якості та безпеки харчування.

Волонтери організації готують вегетаріанські та веганські страви, які мають високу поживну цінність і підходять для людей різного віку.

При цьому «Їжа життя» організовує роздачу не тільки для мешканців міста, а й для тих, хто прибув із прифронтових територій або опинився у складних обставинах через війну.

Графік роздачі передбачає три точки у столиці. О 13:30 у парку «Веселка» на вулиці Мрії, о 14:00 на вулиці Новомостицька, 2-Г та о 15:30 на вулиці Нижній Вал, 23.

Організатори закликають тих, хто потребує допомоги, приходити за часом і адресами, а також передавати інформацію знайомим та сусідам, щоб допомога дійшла до максимальної кількості людей.

Крім гарячих і поживних обідів, організація «Їжа життя» активно поширює інформацію про інші форми підтримки для вразливих груп населення.

Це дозволяє мешканцям столиці та переселенцям отримувати комплексну допомогу і підтримувати себе під час складних умов.

