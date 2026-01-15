Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области направлено на сохранение качества обслуживания.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Решение принял городской совет Костополя, а обслуживание обеспечивает КП «Костопольводоканал». С начала года жители оплачивают воду и канализацию по новым ставкам: кубометр воды стоит 38,14 грн., водоотвод – 42,10 грн. с НДС.

Причиной перемен стали рост затрат на электроэнергию, ремонт оборудования, материалы и оплату труда персонала. Власти подчеркнули, что бесперебойная поставка и стабильная работа сетей остаются приоритетом даже в условиях военного положения. Предприятие использует автономные резервные установки для поддержки услуг при возможных отключениях электричества.

В «Костопольводоканале» объяснили, что дополнительные поступления нужны из-за незаконных подключений, отсутствия счетчиков и роста потребления, что увеличивает нагрузку на сети и влияет на финансовое состояние компании.

Следует отметить, что для прозрачности сравнили тарифы в Костополе и соседних общинах, чтобы жители могли оценить новые ставки и скорректировать семейный бюджет.

Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области направлено на сохранение качества обслуживания, обеспечение стабильного водоснабжения и бесперебойную работу канализационных систем. Жителям советуют отслеживать официальные обновления и планировать платежи раньше времени.

Местным жителям рекомендуют проверять наличие счетчиков и своевременно оплачивать услуги во избежание накопления долгов.

