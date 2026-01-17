Грошова допомога для ВПО в Одеській області з 1 січня 2026 року залишилася доступною для українців, тож розповідаємо про це детальніше.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області передбачає виплати у 2 тисячі гривень для дорослих і 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю, повідомляє Politeka.

Водночас, держава зробила акцент на житлових програмах, включно з компенсаціями за знищене або пошкоджене житло, ваучерами на придбання житла та програмами пільгової іпотеки.

Крім цього, у 2026 році запроваджено нову разову грошову допомогу для ВПО в Одеській області у 2 тисячі гривень для людей із небезпечних регіонів, які підтвердять офіційну зайнятість протягом останніх шести місяців.

За державним бюджетом на 2026 рік, на забезпечення внутрішньо переміщених осіб виділено 39,6 мільярда гривень на виплати для проживання та 14 мільярдів гривень на житлові ваучери.

На компенсації за знищене або пошкоджене житло в межах програми "єВідновлення" передбачено 6,7 мільярда, а на компенсації першого внеску та відсотків за перший рік на "єОселю" – 4,4 мільярда.

Додатково 2 мільярди гривень виділено на соціальні послуги, 1 мільярд – на ремонт житлових фондів тимчасового проживання, 500 мільйонів – на житло для переселенців у селах та 154 мільйони гривень – на пільгову іпотеку для внутрішньо переміщених та ветеранів.

Міжнародні партнери також надають грошову допомогу для ВПО в Одеській області. Для компенсацій за знищену нерухомість виділено 200 мільйонів євро, ще 120 мільйонів євро – на підтримку для власників житла на тимчасово окупованих територіях, а 50 мільйонів євро – на пільгову іпотеку.

Щоб отримати виплати, переселенцям необхідно звертатися до офіційних пунктів збору даних.

