Подорожчання проїзду у Вінницькій області стало темою активного обговорення у соцмережах через повідомлення про зміну тарифів.

Подорожчання проїзду у Вінницькій області стосується маршруту «Вінниця-Козятин», повідомляє Politeka.

У мережі з’явилося оголошення, де йшлося про подорожчання проїзду у Вінницькій області з 15 січня 2026 року. Плата за поїздку виросла до 120 гривень через підвищення вартості складових тарифу.

Журналісти зв’язалися з представником асоціації перевізників Вячеславом Дарморосом, який підтвердив, що вартість квитка на цьому напрямку давно не переглядалася, тому її довелося змінити.

За словами Вячеслава Дармороса, у середньому по регіону тариф становить 2 гривні 40 копійок за кілометр. Вартість квитка з Вінниці до Козятина, де маршрут має протяжність 85 кілометрів, досі залишалася нижчою, ніж на інших напрямках.

Наприклад, поїздка з Вінниці до Хмільника, 63 кілометри, обходиться у 161 гривню. Перевізники підкреслюють, що до Козятина відносяться лояльно і підвищують ціну поступово, щоб не обтяжувати пасажирів.

Подорожчання проїзду у Вінницькій області набрало чинності ще у січні, тому пасажири повинні враховувати нові тарифи під час планування поїздок.

Керівництво перевізників пояснює, що зміни відбуваються не через бажання заробити, а через економічну необхідність підтримувати маршрути на прийнятному рівні.

Експерти радять пасажирам заздалегідь перевіряти актуальні розцінки, особливо на популярних напрямках, щоб уникнути непорозумінь і не затримувати поїздки.

Тож місцевим жителям, які часто їздять між Вінницею та Козятином, довелося звикати до нових розцінок та більших витрат.

