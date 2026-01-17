Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области с 1 января 2026 осталась доступной для украинцев, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области предусматривает выплаты в 2 тысячи гривен для взрослых и 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью, сообщает Politeka.

В то же время государство сделало акцент на жилищных программах, включая компенсации за уничтоженное или поврежденное жилье, ваучеры на приобретение жилья и программы льготной ипотеки.

Кроме того, в 2026 году введена новая единовременная денежная помощь для переселенцев в Одесской области в размере 2000 гривен для выходцев из опасных регионов, которые подтвердят официальное трудоустройство в течение последних шести месяцев.

По государственному бюджету на 2026 год на обеспечение внутренне перемещенных лиц выделено 39,6 миллиарда гривен на выплаты для проживания и 14 миллиардов гривен на жилые ваучеры.

На компенсации за уничтоженное или поврежденное жилье в рамках программы "Восстановление" предусмотрено 6,7 миллиарда, а на компенсации первого взноса и процентов за первый год на "Ессель" - 4,4 миллиарда.

Дополнительно 2 миллиарда гривен выделены на социальные услуги, 1 миллиард – на ремонт жилищных фондов временного проживания, 500 миллионов – на жилье для переселенцев в селах и 154 миллиона гривен – на льготную ипотеку для внутренне перемещенных и ветеранов.

Международные партнеры также оказывают денежную помощь для ВПЛ в Одесской области. Для компенсаций за уничтоженную недвижимость выделено 200 миллионов евро, еще 120 миллионов евро – в поддержку владельцев жилья на временно оккупированных территориях, а 50 миллионов евро – на льготную ипотеку.

Чтобы получить выплаты, переселенцам необходимо обращаться в официальные пункты сбора данных.

