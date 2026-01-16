Компенсація за оренду житла для ВПО в Одеській області стає в нагоді родинам, які були змушені залишити домівки через війну.

Компенсація за оренду житла для ВПО в Одеській області передбачає надання державної субсидії для українців, повідомляє Politeka.

Компенсація за житло для ВПО в Одеській області розраховується залежно від доходів родини, кількості членів домогосподарства та вартості оренди в регіоні.

Чим нижчий дохід сім’ї, тим більший відсоток вартості покриває держава. Допомога надається як родинам, що орендують квартиру у фізичних осіб або ФОП, так і в юридичних осіб.

Субсидія діє навіть у випадку, якщо громадяни знімають лише частину приміщення, наприклад кімнату, а не квартиру чи будинок.

Переселенці та власники нерухомості можуть використовувати власний договір, а при його відсутності оформлюють примірний договір, який враховує права та обов’язки обох сторін.

Допомога продовжується автоматично кожні шість місяців, якщо родина і надалі відповідає критеріям для отримання субсидії.

Щоб скористатися програмою, переселенці мають відповідати кільком умовам. Підтримка доступна тим, хто виїхав із зон бойових дій або окупованих регіонів та не має власного дому, а їхня оселя зруйнована або непридатна для проживання.

Також субсидія надається тим, хто орендує квартиру та витрачає на нього значну частину доходів. При цьому компенсація за оренду житла для ВПО в Одеській області передбачає, що орендар і орендодавець не пов’язані родинними зв’язками.

Також орендар не має отримувати інші державні виплати на проживання, а власник дому не має отримує відшкодування за програмою «Прихисток».

