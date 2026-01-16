Компенсация за аренду жилья для ВПЛ в Одесской области пригодится семьям, которые были вынуждены покинуть дома из-за войны.

Компенсация за аренду жилья для ВПЛ в Одесской области предусматривает предоставление государственной субсидии для украинцев, сообщает Politeka.

Компенсация за жилье для ВПЛ в Одесской области рассчитывается в зависимости от доходов семьи, количества членов домохозяйства и стоимости аренды в регионе.

Чем ниже доход семьи, тем больший процент стоимости покрывается государством. Помощь оказывается как семьям, арендующим квартиру у физических лиц или ФЛП, так и у юридических лиц.

Субсидия действует даже в том случае, если граждане снимают только часть помещения, например комнату, а не квартиру или дом.

Переселенцы и владельцы недвижимости могут использовать свой договор, а при его отсутствии оформляют примерный договор, учитывающий права и обязанности обеих сторон.

Помощь продолжается автоматически каждые шесть месяцев, если семья и дальше отвечает критериям для получения субсидии.

Чтобы использовать программу, переселенцы должны соответствовать нескольким условиям. Поддержка доступна тем, кто выехал из зон боевых действий или оккупированных регионов и не имеет собственного дома, а их дом разрушен или непригоден для проживания.

Также субсидия предоставляется арендующим квартиру и тратит на него значительную часть доходов. При этом компенсация за аренду жилья для ВПЛ в Одесской области предполагает, что арендатор и арендодатель не связаны родственными связями.

Также арендатор не должен получать другие государственные выплаты за проживание, а собственник жилья не должен получать компенсации по программе «Прихисток».

