Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області доступна з 20 листопада 2025 року.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Одеській області передбачає одноразові виплати по 6 500 грн для окремих категорій населення в межах програми «Зимова підтримка», повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили з урахуванням минулорічного досвіду та зростання потреб громадян у холодний період.

Фінансова підтримка залишається на рівні 6,5 тис. грн на одну особу. Кошти надаються разово та призначені для придбання ліків, продуктів і необхідних товарів для зими.

Подати заявку можуть найбільш вразливі категорії. Серед них – діти під опікою, вихованці прийомних родин або дитячих будинків сімейного типу, а також особи з інвалідністю та малозабезпечені сім’ї. Особлива увага приділяється людям похилого віку, які мешкають самостійно, та внутрішньо переміщеним особам з першою групою інвалідності.

Отримати виплату можна двома способами: безпосередньо у будь-якому відділенні Пенсійного фонду України або дистанційно через застосунок «Дія». Місцеві органи рекомендують оформлювати заявки заздалегідь, щоб уникнути затримок та забезпечити вчасне надходження коштів.

Українцям радять слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах Пенсійного фонду та у «Дії», щоб своєчасно скористатися державною підтримкою.

Крім того, в Одеській області також можна безкоштовно отримати продукти. Перевагу мають люди, які нещодавно прибули до регіону. Для них допомога передбачена один раз на місяць упродовж перших трьох місяців після реєстрації.

