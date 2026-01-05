Виникли проблеми з одним з найпопулярніших продуктів для українців, через його нестачу спостерігається дефіцит у Одеській області, повідомляє Politeka.net.

Експерти розповіли подробиці та розкрили головні проблеми українського ринку.

Українські агровиробники наразі не мають можливості забезпечити стабільні та безперервні поставки картоплі протягом усього року, унаслідок чого країна залишається залежною від імпортної продукції. Вирішальну роль у формуванні такої ситуації відіграють обмежені потужності післязбиральної інфраструктури, а також недостатній розвиток галузі переробки.

Експерти вказують, що ключовою проблемою є дефіцит сучасних картоплесховищ. Через відсутність належних умов зберігання щороку втрачається значна частина врожаю: до 4 мільйонів тонн картоплі псується або використовується як корм для тварин, що суттєво знижує рентабельність виробництва. У результаті в окремих регіонах, зокрема в Одеській області, виникає дефіцит продукції не через низькі показники врожайності, а через нестачу якісних сховищ і неможливість зберігати овоч до періоду підвищеного попиту.

Зазначається, що значну роль у забезпеченні стабільного виробництва мають відігравати сучасні сховища та системи зрошення. Без розвитку цих напрямків, а також за умов нестабільних врожаїв через погодні фактори, Україна вимушена продовжувати імпорт картоплі з Польщі, країн Балтії, Німеччини та Франції.

Ще однією суттєвою проблемою залишається слабка переробна галузь. Наприклад, у Бельгії вирощується 6,5 мільйона тонн картоплі, з яких на переробку надходить 5,7 мільйона. Водночас в Україні, попри вирощування 8–9 мільйонів т картоплі щорічно, переробляється лише близько 300 тисяч (до 100 тисяч спрямовується на виготовлення чипсів, близько 200 тисяч — на крохмаль).

Водночас виробництво картоплі фрі в Україні фактично відсутнє, що зумовлює щорічний імпорт 20–25 тисяч тонн цієї готової продукції.

Джерело: AgroReview.

