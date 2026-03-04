Подорожчання продуктів у Запоріжжі відчули мешканці ще з початку року, проте воно продовжилось і в лютому, тому розповідаємо деталі.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі відбувається поступово і в різних сегментах, повідомляє Politeka.

За даними офіційного сайту Мінфіну, середні ціни на сардини натуральні вагою 230 грам у лютому досягли 77,72 грн, тоді як у січні середня ціна становила 74,03 грн.

Поточні цінники по магазинах відрізняються: Metro пропонує сардини за 80,46 грн, Auchan – 73,40 грн, а Megamarket – 79,30 грн, що демонструє різницю у вартості залежно від торгової мережі.

Не менш відчутним стало подорожчання продуктів в Запоріжжі на прикладі яєць курячих Ясенсвіт С1 у кількості 30 штук.

Середня ціна лютого склала 259,20 грн, що на 1,01% вище порівняно з середньою ціною у січні 2026 року, яка була 251,10 грн. Зокрема, у Megamarket сьогодні яйця коштують 259,20 грн, тоді як у Metro їхня ціна становить 243,00 грн.

Особливо відчутно підвищилися ціни на фрукти: виноград у лютому 2026 року піднявся майже на 9,22% порівняно із середньою ціною січня. Середній цінник винограду по магазинах у лютому досяг 283,13 грн за кілограм, тоді як у січні він становила 245,13 грн.

Поточні ціни по магазинах різняться: Auchan пропонує 249,00 грн, Megamarket – 321,40 грн, а Novus – 279,00 грн.

Фахівці пояснюють, що подорожчання продуктів у Запоріжжі спричинене комплексом факторів, серед яких вплив війни на виробництво, підвищення витрат на логістику та енергетику, загальна інфляція і коливання валютного курсу.

Виробники змушені компенсувати зростання цін на корми, електроенергію та заробітну плату, що безпосередньо відбивається на вартості продукції для кінцевого споживача.

