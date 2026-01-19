Робота для пенсіонерів у Львівській області пропонує нові можливості для тих, хто хоче залишатися активним та отримувати стабільний дохід.

Робота для пенсіонерів у Львівській області залишається доступною у різних сферах, повідомляє Politeka.

У регіоні активно шукають спеціалістів для швейного виробництва, торгівлі та декорування весільних суконь. Ми зібрали кілька варіантів роботи для пенсіонерів у Львівській області на платформі work.ua.

До прикладу, компанія Woná Concept пропонує швачкам заробітну плату від 30 000 до 50 000 грн. Тут встановлене сучасне обладнання і просторий цех.

Працівники отримують потижневу виплату, соціальний пакет та можливість навчання. У колективі підтримується дружня атмосфера, проводяться корпоративні заходи, а новачки проходять вступне навчання, щоб швидко освоїти процес пошиття весільних та вечірніх суконь.

Крім того, робота для пенсіонерів у Львівській області є й для продавця-консультанта у ювелірному магазині Top Silver у ТЦ Spartak. Заробітна плата складає 23 000–30 000 грн, включно зі ставкою та відсотком від продажів.

Працівники консультують клієнтів щодо асортименту прикрас, підтримують порядок на місці та допомагають покупцям обирати вироби. Графік може бути 3/3, 4/4 або 7/7, з 10:00 до 21:00.

В обов’язковому порядку передбачено офіційне працевлаштування та корпоративні знижки на продукцію магазину.

Ще одним напрямком є позиція декоратора весільних та вечірніх суконь у компанії Woná Concept. Працівники отримують зарплату залежно від виробітку та щотижня отримують виплату.

Для кандидатів важливий досвід від одного року, уважність, відповідальність і бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Такі вакансії демонструють, що працевлаштування дозволяє залишатися активними та затребуваними на ринку праці, отримувати стабільний дохід і відчувати значущість своєї праці.

