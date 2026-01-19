Работа для пенсионеров во Львовской области предлагает новые возможности для тех, кто хочет оставаться активным и получать стабильный доход.

Работа для пенсионеров во Львовской области остается доступной в разных областях, сообщает Politeka.

В регионе активно ищут специалистов для швейного производства, торговли и декорирования свадебных платьев. Мы собрали несколько вариантов работы для пенсионеров в Львовской области на платформе work.ua.

К примеру, компания Woná Concept предлагает швеям заработную плату от 30 000 до 50 000 грн. Здесь установлено современное оборудование и просторный цех.

Работники получают понедельную выплату, социальный пакет и возможность обучения. В коллективе поддерживается дружеская атмосфера, проводятся корпоративные мероприятия, а новички проходят вступительное обучение, чтобы быстро освоить процесс пошива свадебных и вечерних платьев.

Кроме того, работа для пенсионеров во Львовской области и для продавца-консультанта в ювелирном магазине Top Silver в ТЦ Spartak. Заработная плата составляет 23 000–30 000 грн, включая ставку и процент от продаж.

Работники консультируют клиентов по ассортименту украшений, поддерживают порядок на месте и помогают покупателям выбирать изделия. График может быть 3/3, 4/4 или 7/7, с 10:00 до 21:00.

В обязательном порядке предусмотрены официальное трудоустройство и корпоративные скидки на продукцию магазина.

Еще одним направлением является позиция декоратора свадебных и вечерних платьев компании Woná Concept. Работники получают зарплату в зависимости от выработки и еженедельно получают выплату.

Для кандидатов важен опыт одного года, внимательность, ответственность и желание постоянно совершенствовать свои навыки.

Такие вакансии демонстрируют, что трудоустройство позволяет оставаться активным и востребованным на рынке труда, получать стабильный доход и ощущать значимость своего труда.

