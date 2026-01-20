Робота для пенсіонерів у Київській області доступна у різних сферах.

Робота для пенсіонерів у Київській області сьогодні охоплює пропозиції з гнучким графіком, офіційним оформленням і стабільним доходом, повідомляє Politeka.

На платформі work.ua з’явилися актуальні вакансії для людей старшого віку з різним професійним досвідом. Роботодавці дедалі частіше пропонують комфортні умови та зрозумілі вимоги.

Один із варіантів — монтажник вентиляційних і кондиціонерних систем. Посада передбачає офіційне працевлаштування, повне забезпечення інструментами та службовий транспорт. Оплата коливається від 35 до 40 тисяч гривень.

Від кандидатів очікують практичні навички, фізичну витривалість, уміння працювати з електрообладнанням і наявність водійського посвідчення категорії B.

Також робота для пенсіонерів у Київській області доступна у сфері роздрібної торгівлі. Мережа «АТБ-Маркет» запрошує помічників продавця-консультанта із заробітною платою 19 800 гривень, оплачуваними відпустками та лікарняними.

Серед обов’язків — підтримання порядку в торговому залі, використання сучасних засобів для прибирання та створення безпечної атмосфери для відвідувачів. Графік дозволяє поєднувати зайнятість з особистими справами.

Ще одна популярна позиція — кур’єр поштоматів на автомобілі компанії «Нова Пошта». Заробіток може сягати 60 тисяч гривень. Працівникам надають медичне страхування, навчання та повний соціальний пакет.

До функцій входить доставка відправлень, контроль технічного стану транспорту й робота з мобільним застосунком. У компанії зазначають, що відкриті до кандидатів старшого віку та пропонують зручний формат співпраці.

