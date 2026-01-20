Работа для пенсионеров в Киевской области доступна в разных сферах.

Работа для пенсионеров в Киевской области сегодня включает предложения с гибким графиком, официальным оформлением и стабильным доходом, сообщает Politeka.

На платформе work.ua появились актуальные вакансии для людей постарше с разным профессиональным опытом. Работодатели все чаще предлагают комфортные условия и понятные требования.

Один из вариантов – монтажник вентиляционных и кондиционерных систем. Должность предусматривает официальное трудоустройство, полное снабжение инструментами и служебный транспорт. Оплата колеблется от 35 до 40 тысяч гривен.

От кандидатов ожидают практические навыки, физическую выносливость, умение работать с электрооборудованием и наличие водительского удостоверения категории B.

Работа для пенсионеров в Киевской области доступна в сфере розничной торговли. Сеть АТБ-Маркет приглашает помощников продавца-консультанта с заработной платой 19 800 гривен, оплачиваемыми отпусками и больничными.

Среди обязанностей — поддержание порядка в торговом зале, использование современных средств для уборки и безопасной атмосферы для посетителей. График позволяет совмещать занятость с личными делами.

Еще одна популярная позиция – курьер почтаматов на автомобиле компании «Новая Почта». Заработок может достигать 60 тысяч гривен. Работникам предоставляется медицинское страхование, обучение и полный социальный пакет.

В функции входит доставка отправок, контроль технического состояния транспорта и работа с мобильным приложением. В компании отмечают, что открыты кандидатам старшего возраста и предлагают удобный формат сотрудничества.

