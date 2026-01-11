Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 12 по 18 січня у Києві та розкрили подробиці.

Синоптики розкрили прогноз погоди на тиждень з 12 по 18 січня в Києві та розповіли, чого очікувати у ці зимові дні, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 12 по 18 січня у Києві. Розпочнеться все зі прохолодної пори та мінусових температур.

У понеділок 12-ого числа: незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у столиці погода буде похмурою. Без опадів. Максимальна температура повітря сягне -11°C, а вночі вона впаде до -16°C.

У вівторок, 13.01: температура повітря опуститься до -17°C вночі, вдень триматиметься -12°C. Хмарна погода протримається у столиці увесь день. Опадів не очікується.

Середа, 14.01: весь день буде хмарним. З ранку і до пізнього вечора йтиме дрібний сніг. Температурні коливання — від -17 до -12°C.

Четвер, 15 січня: хмарність протримається увесь день. Дождів чи снігу не очікується. Впродовж дня температура триматиметься в межах -17…-12°C.

У п’ятницю, 16.01: з ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Дождів чи снігу не передбачається. Температура повітря триматиметься в межах -18…-8°C. Якщо цього дня на небі з’являлася біла велика хмара, це передвіщало хурделицю і заметіль.

Субота, 17.01: протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. Показники термометра коливатимуться від -9 до -3°C.

У неділю 18.01: протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Температурні показники — від -4 до -3°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 12 по 18 січня у Києві обіцяє прохолодну з снігом та морозами пору.

