Графік відключення води на тиждень з 19 по 25 січня в Харківській області дозволить завершити необхідні ремонти без тривалих перебоїв.

Графік відключення води на тиждень з 19 по 25 січня в Харківській області оголосили у зв’язку з плановими ремонтними роботами на водонасосній станції у Дергачах, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає очільник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Обмеження торкнуться частини міста. Розпочалися вони ще 9 числа та триватимуть до 22 січня.

Вода тимчасово не буде подаватися за наступними адресами: вулиця Сумський Шлях (від Вокзалу до Центру), Каштанова, Європейська, пл. Перемоги, Гната Хоткевича, 93-ї Бригади, Незалежності, Олекси Слісаренка, Миколи Хвильового та Петра Голубенка.

Постачання буде частковим: воду подаватимуть щодня з 6:00 до 9:00 та з 17:00 до 21:00. Місцева влада нагадує, що дати є орієнтовними і можуть коригуватися залежно від темпу виконання робіт.

За словами місцевих чиновників, графік відключення води на тиждень з 19 по 25 січня в Харківській області дозволить завершити необхідні ремонти без тривалих перебоїв, а мешканцям радять заздалегідь підготуватися та запастися необхідною кількістю води.

Крім того, у Харклві людям розповідали, як отримати безкоштовне житло.

Норми площі визначені законодавством: щонайменше шість квадратних метрів на одну особу. Першочергове право мають багатодітні родини, люди з інвалідністю, пенсіонери, вагітні жінки, а також громадяни, чиї помешкання зазнали пошкоджень через обстріли.

Варто зауважити, що відбір кандидатів здійснюється за бальною системою. Вона враховує соціальний стан, умови проживання та рівень потреб кожного заявника.

