График отключения воды в неделю с 19 по 25 января в Харьковской области позволит завершить необходимые ремонты без длительных перебоев.

График отключения воды на неделю с 19 по 25 января в Харьковской области был объявлен в связи с плановыми ремонтными работами на водонасосной станции в Дергачах, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет глава Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

Ограничения коснутся части города. Начались они еще 9 числа и продлятся до 22 января.

Вода временно не будет подаваться по адресам: улица Сумский Путь (от Вокзала до Центра), Каштанова, Европейская, пл. Победы, Игната Хоткевича, 93-й Бригады, Независимости, Олексы Слисаренко, Николая Хвылевого и Петра Голубенко.

Снабжение будет частичным: воду будут подавать ежедневно с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 21:00. Местные власти напоминают, что даты являются ориентировочными и могут корректироваться в зависимости от темпа выполнения работ.

По словам местных чиновников, график отключения воды на неделю с 19 по 25 января в Харьковской области позволит завершить необходимые ремонты без длительных перебоев, а жителям советуют заранее подготовиться и запастись необходимым количеством воды.

Кроме того, в Харклве людям рассказывали , как получить бесплатное жилье.

Нормы площади определены законодательством: не менее шести квадратных метров на одного человека. Первоочередное право имеют многодетные семьи, люди с инвалидностью, пенсионеры, беременные женщины, а также граждане, чьи дома получили повреждения из-за обстрелов.

Следует отметить, что отбор кандидатов осуществляется по балльной системе. Она учитывает социальное положение, условия проживания и потребности каждого заявителя.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харьковской области: какие новые цены установили магазины.

Также Politeka сообщала, Дефицит хлеба в Харьковской области: какие товары уже ограничены на полках.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: что делать в случае задержки выплат.