Енергетики оголосили про додаткові графіки відключення світла в деяких населених пунктах Одеської області на понеділок, 19 січня 2026 року.

Під час проведення планових профілактичних робіт в електромережах в Одеській області застосовуватимуть локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема додаткові графіки відключення світла в понеділок, 19 січня, торкнуться міста Біляївка Одеської області. Там орієнтовно з 9:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці будинків по вулицях Кіпенка, Костіна та Придністровська.

Також у понеділок планові знеструмлення відбудуться в межах Криничненської сільської територіальної громади, пише Politeka. Обмеження електропостачання, за даними ДТЕК, діятимуть за такою схемою:

з 10:00 до 17:00 – с. Коса;

з 8:00 до 17:00 – с. Криничне.

Крім того, 19 січня 2026 року в Одеській області додаткові графіки відключення світла зачеплять Окнянську селищну територіальну громаду. Із 8 до 18 години обмеження діятимуть у селі Одаї по вулиці Широка, з 8 до 19 – в с. Топали (вул. Джерельна, Сонячна, Миру, Тростянецька, Тополі, Центральна), а з 8 до 17 – ще в низці населених пунктів:

Окни (вул. Соборна, Садова, Орлика, Перемоги, Подільська, Озерна, Берегова, Бондаренка, Виноградна, Довженка, Грушевського, Затишна, Зоряна, Кармелюка, Базарна, Антипова, Калинова, Курортна, Лікарняна, Мазепи та ін.);

Новий Орач (Грушевського, Перемоги);

Новосамарка (Самарська, Молдованка, Диканька);

Іванівка (Виноградна, Вишнева, Лісова);

частково Малаївці та Олександрівка.

