Варто враховувати графіки відключення світла на тиждень з 19 по 25 січня в Одеській області у своєму повсякденному плануванні.

Введено графіки відключення світла в Одеській області на тиждень з 19 по 25 січня, вони дыютимуть у частині населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Фахівці ДТЕК «Одеські електромережі» підготували докладний графік відключення світла в Одеській області на тиждень з 19 по 25 січня.

19.01.2026 з 8 до 18 години у межах Окнянської селищної територіальної громади проводитимуть профілактичні роботи. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії у таких населених пунктах:

с. Одаї: вул. Широка.

с. Топали: вулиці Джерельна, Миру, Сонячна, Тополі, Тростянецька, Центральна.

с. Іванівка: вулиці Виноградна, Вишнева, Лісова.

с. Малаївці: вул. Миру.

с. Новосамарка: вулиці Диканька, Молдованка, Самарська.

с-ще Окни: вулиці 1-а Хутірська, Альошина, Антипова Миколи, Базарна, Берегова, Бондаренка, Виноградна, Героїв України, Михайла Грушевського, Олександра Довженка, Друга Хутірська, Європейська, Затишна, Зоряна, Калинова, Кармелюка, Князя Володимира, Козацької Слави, Космонавтів, Курортна, Лікарняна, Івана Мазепи, Миру, Набережна, Незалежності, Одеська, Озерна, Пилипа Орлика, Перемоги, Подільська, Садова, Соборна

Профілактичні цього дня роботи будуть в Біляївці. У зв’язку з виконанням даних робіт з 9.00 до 17.00 буде відключення електроенергії на вулицях:

Кіпенка,Костіна, Придністровська.

20.01.2026 через проведення технічних робіт світло вимикатимуть у Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада. Відключення стосуватиметься таких населених пукнтів:

місто Біляївка з 9.00- 18.00 на вулицях:

Кіпенка

Костіна

Придністровська.

с. Мирне з 8.00 - 17.00 за адресою:

Центральна.

в селі Соболівка з 08:00 до 19:00 вулиця:

Польова.

ДТЕК «Одеські електромережі» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв електропостачання та враховувати їх у своєму повсякденному плануванні.

