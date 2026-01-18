Энергетики объявили о дополнительных графиках отключения света в некоторых населенных пунктах Одесской области на понедельник, 19 января 2026 года.

Во время проведения плановых профилактических работ в электросетях в Одесской области будут применяться локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности, дополнительные графики отключения света в понедельник, 19 января, коснутся города Беляевка Одесской области. Там ориентировочно с 9:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жильцы домов по улицам Кипенко, Костина и Приднестровская.

Также в понедельник плановые обесточения состоятся в пределах Криничненского сельского территориального общества, пишет Politeka. Ограничения электроснабжения, по данным ДТЭК, будут действовать по следующей схеме:

с 10:00 до 17:00 – с. Коса;

с 8:00 до 17:00 – с. Криничное.

Кроме того, 19 января 2026 года в Одесской области дополнительные графики отключения света коснутся Окнянского поселкового территориального общества. С 8 до 18 часов ограничения будут действовать в селе Одаи по улице Широкая, с 8 до 19 – в с. Топалы (ул. Родниковая, Солнечная, Мира, Тростянецкая, Тополи, Центральная), а с 8 до 17 – еще в ряде населенных пунктов:

Окны (ул. Соборная, Садовая, Орлика, Победы, Подольская, Озерная, Береговая, Бондаренко, Виноградная, Довженко, Грушевского, Уютная, Звездная, Кармелюка, Базарная, Антипова, Калиновая, Курортная, Больничная, Мазепы и др.).

Новый Орач (Грушевского, Победы);

Новосамарка (Самарская, Молдованка, Диканька);

Ивановка (Виноградная, Вишневая, Лесная);

частично Малаевцы и Александровка.

