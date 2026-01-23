У межах ініціатив, спрямованих на надання безкоштовних продуктів для ВПО в Запоріжжі, благодійники інформують мешканців про доступні програми підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО в Запоріжжі залишаються одним з ключових напрямів підтримки для людей, які постраждали від війни, повідомляє Politeka.

Благодійний Фонд "Посмішка ЮА" на своєму офіційному сайті проінформував про роботу програм, спрямованих на забезпечення населення безкоштовними продуктами харчування та необхідними засобами існування для ВПО в Запоріжжі.

На сайті організації зазначено, що фонд реалізує комплексні ініціативи, які допомагають громадянам отримувати доступ до продовольства та речей першої потреби у ситуаціях гуманітарних криз.

Йдеться про підтримку людей, які опинилися в умовах обмежених ресурсів, зокрема переселенців, жителів прифронтових територій та інших уразливих категорій.

Особливу увагу в організації приділяють тому, щоб програми працювали стабільно і відповідали реальним запитам громади.

У фонді наголошують, що через гуманітарні програми надають безкоштовні продукти для ВПО у Запоріжжі у вигдяді продовольчих наборів.

Благодійники підкреслили, що підтримка стосується не лише продовольства, адже родини та окремі люди можуть отримати теплі речі, побутові предмети та інші засоби існування, які допомагають впоратися з труднощами щоденного життя.

У фонді зазначають, що програми, які вони забезпечують, створені для задоволення базових потреб у харчуванні та отриманні речей першої необхідності.

Щоб не пропустити видачу продовольчих наборів, варто слідкувати за офіційними ресурсами фонду. Як тільки є можливість підтримати населення, вони відразу оголошують конкретне місце видачі, дати та всі інші організаційні моменти.

