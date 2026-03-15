Графік відключення газу на тиждень з 16 по 22 березня в Миколаївській області стосується лише зазначених населених пунктів.

Графік відключення газу на тиждень з 16 по 22 березня в Миколаївській області оприлюднили через планові роботи з підготовки системи до безперебійного функціонування в осінньо-зимовий період, пише Politeka.net.

Інформацію про це для мешканців оприлюднила Єланецька селищна рада.

Тимчасові призупинення торкнуться трьох сіл Єланецької громади: Братолюбівка, Нововасилівка та Малодворянка.

Відключення почнеться 16 березня, а відновлення подачі газу заплановане на 18–19 березня. Мешканцям радять до цього часу перекрити крани перед усіма приладами та забезпечити доступ спеціалістам для безпечного відновлення постачання.

Абонентам наголошують: всі працівники Миколаївської філії мають службові посвідчення та дотримуються технічних норм. Планування споживання газу під час відключення допоможе уникнути аварійних ситуацій та мінімізувати дискомфорт.

Місцевим мешканцям рекомендується підготувати додаткові джерела тепла та запаси води для побутових потреб. Також корисно перевірити роботу газових приладів, щоб забезпечити безпечне відновлення подачі. Графік відключення газу на тиждень з 16 по 22 березня в Миколаївській області стосується лише зазначених сіл, інші населені пункти працюватимуть у звичайному режимі.

Також варто зауважити, що жителям буде корисно заздалегідь спланувати використання газу на час відключення, наприклад, приготувати їжу наперед або скористатися електроприладами. Також варто перевірити наявність вогнегасника та дотримуватися правил безпеки під час використання альтернативних джерел опалення.

