Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається відповідно до визначених правил.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі продовжує надаватися в межах соціального проєкту, спрямованого на підтримку літніх мешканців, які опинилися у складних життєвих умовах, повідомляє Politeka.

Ініціатива охоплює громадян похилого віку, що постраждали внаслідок війни або втратили стабільні джерела забезпечення. Основний фокус зроблено на період холодів і задоволення базових побутових потреб.

Першочергово ресурси спрямовують домогосподарствам із низьким рівнем доходів, а також оселям, пошкодженим після 24 лютого 2022 року, які розташовані в безпечних районах міста та прилеглих громад.

Серед отримувачів — люди з інвалідністю, громадяни з хронічними захворюваннями, самотні особи старшого віку та мешканці з обмеженою мобільністю. Окрему увагу приділяють помешканням, де проживає одна або дві літні людини без родинної підтримки.

Організацію процесу забезпечують благодійні структури, зокрема фонд «Карітас», у взаємодії з міськими службами. Розподіл ресурсів здійснюють з урахуванням реальних потреб, щоб охопити найбільш уразливі групи.

Фахівці підкреслюють, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається відповідно до визначених правил. Літнім мешканцям радять завчасно уточнювати графіки видачі та готувати необхідні документи.

Додатково передбачені консультації соціальних працівників і волонтерів, які допомагають зорієнтуватися у доступних видах підтримки та супроводжують учасників програми на всіх етапах.

Крім того, у Запорізькій області також можна отримати безкоштовні продукти.

