Причиною відключень світла у Київській області на 15 березня є планові профілактичні роботи на електромережах.

У Київській області на 15 березня запроваджуються графіки відключення світла, які стосуватимуться лише окремих населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про графіки обмежень оприлюднили кілька територіальних громад, спираючись на дані «Київських регіональних електромереж».

Причиною відключень світла у Київській області на 15 березня є планові профілактичні роботи на електромережах. Зокрема, з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварій у мережах, «Київські регіональні електромережі» проводитимуть профілактичні роботи в межах Феодосіївської сільської ради.

У селі Кременище електропостачання буде відсутнє з 8:00 до 17:00 за визначеними адресами:

Максимова — 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6-Б, 8, 9, 10, 10-А, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 23, 24, 25-А, 26, 26Б, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 41, 43, 45, 49, 51Б;

Якуніна — 1, 2, 3, 5.

Також з 8 до 17 години не буде електрики в селі Круглик за наступними адресами:

7 років Жовтня — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 20, 100;

7-го Жовтня — 2А;

Вітянська — 1, 2, 3-А, 3Б, 3В, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4А, 4Б/2, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 12-А, 14, 15, 15/2, 17, 19, 21, 23

Кардон — 55, 100;

Квіткова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 100;

Квітнева — 2, 9;

Лісна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16;

Лугова — 1, 4, 6, 8, 10;

Максимова — 44;

Озерна — 1, 2, 3

У селі Вищі Верещаки планові знеструмлення триватимуть з 8:00 до 17:00 та охоплять конкретні будинки:

Жидкова — 1, 2, 3А, 4, 6, 8, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 22, 24;

Затишна — 8, 10, 16, 24;

Корольова Сергія — 26;

Круглицька — 1А, 1Б, 1В, 2, 2-А, 11, 11А, 13, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39/2, 4, 4/1, 41, 43, 43А, 45, 51, 7, 9;

Липовий Яр — 24;

Лук'яненка Левка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А;

Мальовнича — 3, 8, 9, 13;

Молодіжна — 11, 112А, 112Б, 112Г, 114, 114/3, 114-А, 114Б, 120, 122, 138, 14, 17, 1К, 1А, 21, 22, 24, 25, 28, 3, 34, 36, 4, 42, 43, 45, 5, 50, 5150, 5154, 57, 59, 66, 67, 69, 7, 72, 77, 81/2, 81/3, 81/5, 81/6, 81/7, 83, 84, 96;

О.Невського — 3;

Партизанська — 2;

Паширова — 1, 1Б, 2, 2/3, 2А, 10/2, 8;

Перемоги — 1, 1/1, 2/4, 2/5, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 100, 150, 200;

Промислова — 1, 1А, 1-А, 1-А/прим.22, 1Б, 1-Б, 1-В, 1Г, 1-Г, 1Д, 1-Д, 1Е, 1-Е, 1Є, 1-Є, 1Ж, 1-Ж, 1Ж,кв.25, 1-Ж/22, 1-Ж/23, 13, 1-3, 1-3, ПР58, 13/59, 13/61, 1-3/прим.57, 1-3/прим.60, 1-3/прим.62, 1К, 1-К, 1К;

Садова — 4-А, 15, 15КВ.1, 17А, 18, 19, 20А, 21, 23, 24, 24А, 27, 28, 30, 32, 35;

Соборності — 0148, 1, 100, 11, 11А, 13А, 15, 19, 21, 23, 23А, 24, 3, 31, 33, 4, 5, 51, 77;

Травнева — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 11, 11А, 12, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 23;

Шевченка — 3, 3, 5, 5/1, 8, 9А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24Б, 24В, 24-Д, 24Е, 24Є, 25, 26, 26А, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 49А, 5, 51, 53, 55, 57, 61А, 66А;

Ветеринарний — 1, 10Б, 14, 15;

Михайлівський — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 10А;

Молодіжний — 1, 1А, 12;

Центральний — 1, 2, 4, 8, 10, 14, 16, 18;

Шевченка (пров.) — 2, 2/2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15.

