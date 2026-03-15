Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».

Графіки відключення світла у Сумах на тиждень з 16 по 22 березня пов’язані з технічним обслуговуванням електромереж та проведенням профілактичних заходів. Енергетики наголошують, що відключення здійснюватимуться у чітко визначені години, тож мешканцям враховувати тимчасові перебої у електропостачанні.

16.03.2026 року будуть вимикати електрику через профілактичні роботи. Світло зникне з 8 до 16 години на таких вулицях:

Михайлівська — №2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 14/1, 15, 16, 17, 17/2, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Тихоріченська — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30

Харківська — №40, 40/1, 40/2, 42, 44, 44А, 46, 46/1, 402А

Тиха — №2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 501Z

Абрикосовий — №1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12

Василя Стуса — №1, 41, 43, 45, 47, 49, 51

Малинова — №1

Садове товариство «Тепличний» — №118А, 149А, 259

17.03.2026 року з 8 до 16 години графіки охоплять місто, проте обмеження будуть діяти в наступних будинках:

Дунайська — №1, 3, 3А, 5, 6, 6/1, 7, 7А, 8, 8/2, 9, 10, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 17/2, 18, 19, 20, 20/2, 21, 22, 23, 23/2, 24, 25, 25/1, 26, 26/2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/2, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49

Тараса Шевченка — №1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4/2, 5, 6, 6/3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18/1, 18В, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 502Z

Сербська — №3, 3А, 5, 5/1, 6, 8, 8/1, 9А, 9/2, 10, 11, 12, 13А, 13/2, 14

Гончарна — №29, 31, 33, 34, 35, 36, 38

Революції Гідності — №9, 11, 13, 15, 16, 17/1, 18, 19, 20, 21, 26

Гетьмана Павла Скоропадського — №14, 16

Новомістенська — №10А, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Новоміської сотні — №1, 2, 4, 6, 8

Харківська — №1, 1/1, 2, 3, 3/1, 3/2, 3А, 5, 5/1, 5А, 7, 7А, 58/1

Шевченка — №1, 2, 3, 17, 18

18.03.2026 року з 8 до 16 години електрика пропаде в частині міста. Знеструмлення будуть в будинках за адресами:

Баранівська — №190, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 222/1, 223, 223А, 224, 225, 226, 227

Барвінкова — №1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40

2-га Севастопільська — №6

Битицька — №75, 77, 79

пров. Битицький — №1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10

Українських захисниць — №94, 96, 98, 100, 102, 104

Юнаківська — №7, 8, 9, 10, 11, 12

Павла Чубинського — №77, 79, 80, 80А, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 108/1

Пантелеймона Куліша — №83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 107

Передова — №74, 76, 90.

