Завершення опалювального сезону в Запоріжжі буде поступовим, з урахуванням температури, стану мереж і безпекових ризиків.

Завершення опалювального сезону в Запоріжжі у 2026 році визначатимуть за погодними показниками та станом мереж, повідомляє Politeka.

Ця зима стала серйозним випробуванням через постійні атаки на енергетичну інфраструктуру та масштабні знеструмлення. Попри складну безпекову ситуацію, комунальним службам вдалося забезпечити стабільне теплопостачання та водопостачання у більшості будинків.

Рішення про вимкнення опалення ухвалюють на підставі середньодобової температури повітря. Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 830, теплопостачання припиняють, якщо протягом трьох діб поспіль середня температура перевищує +8 °C. Минулого року виконком міської ради завершив сезон 27 березня, цього року процедуру планують аналогічно, з урахуванням нормативних вимог та фактичних погодних умов.

Багатоквартирні будинки обладнані лічильниками тепла, що дозволяє власникам або ОСББ самостійно регулювати подачу енергії. У теплі дні можна зменшувати температуру в приміщеннях, економлячи ресурси та підтримуючи комфорт.

Паралельно у місті вже розпочалася підготовка до сезону 2026–2027 років. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров зазначив, що роботи стартували завчасно за дорученням Президента та Прем’єр-міністра, щоб підвищити готовність до можливих викликів.

Головний акцент роблять на захисті критичної інфраструктури та підвищенні енергонезалежності. Триває будівництво захисних споруд на ключових об’єктах, впроваджуються альтернативні джерела енергії. Завдяки міжнародній підтримці регіон отримає 59 когенераційних установок сумарною потужністю 115 МВт, що забезпечить одночасне виробництво тепла та електрики, а також 28 комунальних сонячних електростанцій загальною потужністю 2,5 МВт на базі лікарень, шкіл та підприємств.

