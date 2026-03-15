Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області робить планування платежів важливим для стабільного забезпечення водою всіх домогосподарств.

З початку 2026 року відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області, повідомляє Politeka.

Нові розцінки стосуються централізованого водопостачання та водовідведення для громад, які обслуговує КП «Облводоканал».

Для побутових домогосподарств кубометр води коштує 45,54 грн без ПДВ і 54,65 грн із податком. Вартість відведення стоків встановлена на рівні 44,74 грн без ПДВ і 53,69 грн із податком. Комерційні споживачі оплачуватимуть 24,44 грн за кубометр без податку та 29,33 грн — із ПДВ.

Місто Запоріжжя не входить до зони обслуговування «Облводоканалу», тому нові тарифи на його мешканців не поширюються. Для решти громад підвищення спрямоване на стабільну роботу мереж, модернізацію обладнання та своєчасне обслуговування систем водопостачання й каналізації.

Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язане зі зростанням витрат на електроенергію, ремонт мереж та закупівлю матеріалів. Це дозволяє підтримувати тиск у трубопроводах, мінімізувати аварії та забезпечувати безпечну якість питної води.

Фахівці радять мешканцям контролювати нарахування, перевіряти показники лічильників, планувати сімейний бюджет та вчасно оплачувати рахунки. Такі дії допомагають уникнути боргів і штрафів, а також гарантують безперебійну роботу водопостачання та каналізації.

Жителів закликають уважно слідкувати за офіційними повідомленнями та новими розцінками, щоб правильно розраховувати витрати та запобігти непередбаченим труднощам.

