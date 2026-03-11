Завершення опалювального сезону у Львові поки не настало, але тепло почали подавати по-новому.

У Львові змінився "формат" подачі опалення до помешкань містян, хоча про завершення опалювального сезону ще не йдеться, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ЛМКП "Львівтеплоенерго".

За даними підприємства, вдень тепло до помешкань львів’ян подаватиметься з пониженими параметрами, а у вечірній час температуру теплоносія знову підвищуватимуть. Причиною таких змін є тепла погода — за прогнозами синоптиків, вдень повітря прогрівається до +15°C.

У «Львівтеплоенерго» пояснюють, що поки не йдеться про завершення опалювального сезону, але через підвищення температури на вулиці вдень потреба у сильному опаленні зменшується. Тому теплоносій у цей період подають з нижчою температурою, а ввечері, коли стає прохолодніше, параметри підвищують, щоб забезпечити комфорт у квартирах.

Водночас мешканцям нагадали, що вони можуть самостійно регулювати подачу тепла до свого будинку. Це дозволяє підтримувати комфортну температуру у приміщеннях та водночас економити кошти на оплаті опалення. Наприклад, у теплу частину дня можна перекрити подачу теплоносія, а ввечері знову відкрити її, щоб будинок не охолоджувався, адже ночі все ще залишаються прохолодними.

Регулювання здійснюється безпосередньо на будинковому вводі системи опалення. Якщо температура зовнішнього повітря піднімається вище +6…+8°C, подачу теплоносія на будинок можна повністю перекрити. Коли ж температура знижується нижче цього рівня, подачу тепла слід відновити. При цьому у підприємстві наголошують, що часткове перекриття запірної арматури або теплового лічильника не допускається.

У «Львівтеплоенерго» також зазначили, що понад 96% житлових будинків у місті обладнані загальнобудинковими лічильниками тепла. Завдяки цьому мешканці можуть самі контролювати обсяг споживання теплової енергії, встановлювати комфортний температурний режим у будинку та не залежати повністю від режиму роботи теплопостачальної організації.

