Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові надають у межах благодійної ініціативи, спрямованої на підтримку родин із дітьми.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові розподіляють волонтери організації «СпівДія», повідомляє Politeka.

Інформацію про старт гуманітарної підтримки оприлюднили у Facebook, де команда детально розповіла про ініціативу.

Проєкт реалізується спільно з Ukraine Children’s Action Project і передбачає допомогу сім’ям із дітьми упродовж холодного періоду.

Особливу увагу приділяють домогосподарствам у прифронтових громадах східної України, де мешканці регулярно стикаються з наслідками бойових дій.

Програма охоплює Харківську та Сумську області, які розташовані поблизу лінії фронту. Саме тут люди найбільше відчувають труднощі повсякденного життя, особливо у зимовий період.

Наразі волонтери формують набори безкоштовних продуктів тривалого зберігання для ВПО та пенсіонерів у Харкові та готують теплі пледи.

Програма зимової підтримки «СпівДія» реалізується за підтримки «Дій для дітей України» і розрахована на сотні сімей.

Таким чином, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові стали частиною ширшої гуманітарної ініціативи, спрямованої на покращення побутових умов у складний період.

Організатори наголошують, що допомога спрямована на тих, хто найбільше її потребує, зокрема внутрішньо переміщених осіб та літніх людей. Тож варто слідкувати за новими повідомленнями на офіційній Фейсбук-сторінці організації.

Це дозволить не пропустити інформацію про видачу продовольчої та інших видів підтримки. Також варто зазначити, що зазвичай роздача їжі відбувається не на постійній основі, а в рамках певних ініціатив.

