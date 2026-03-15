Платформа «Допомагай» робить пошук житла для переселенців простішим і доступним у будь-який час.

Через платформу «Допомагай» переселенці можуть знайти безкоштовне житло для ВПО в Одеській області, повідомляє Politeka.

Сервіс публікує актуальні оголошення про тимчасове та довгострокове проживання у регіоні та за його межами.

Серед варіантів — кімната у двокімнатній квартирі на вулиці Жуковського в Одесі. Пропозиція передбачає співжиття з жінкою 68 років, яка шукає співмешканку для вечірнього спілкування. Догляд не потрібен, але компанія важлива.

Ще одна можливість — трикімнатна квартира на першому поверсі на проспекті Князя Володимира Великого. Там надають окремий простір із базовими зручностями для комфортного перебування.

Окрема родина готова прийняти на постійне проживання самотню жінку віком 60–70 років. Основні вимоги — відсутність шкідливих звичок і бажання інтегруватися у сімейне життя. Автори оголошення підкреслюють, що шукають людину, яка втратила власне житло.

У приватному секторі на вулиці Бригадна пропонують окрему кімнату з базовими умовами. Кандидатка має бути жінкою до 55 років без залежностей і готовою допомагати літнім людям у повсякденних справах. Фінансової оплати немає.

Пропозиції різняться форматом — від співжиття у квартирі до проживання у приватному будинку. Оголошення регулярно оновлюють, тому переселенцям радять стежити за новинками та своєчасно контактувати з власниками.

Перед заселенням слід уточнити всі умови, щоб скористатися можливостями безкоштовного житла без непорозумінь і зайвих ризиків.

