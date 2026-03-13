У 2026 році завершення опалювального сезону в Полтавській області відбудеться з урахуванням погодних умов.

Завершення опалювального сезону в Полтавській області регламентується пунктом 8 Правил надання послуг із теплопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №830, повідомляє Politeka.

Документ не встановлює конкретної дати, а орієнтується на середньодобову температуру: тепло вимикають, якщо протягом трьох діб вона стабільно перевищує +8°C.

Це дозволяє поступово переводити котельні та тепломережі у літній режим роботи без різких перепадів температур у житлових будинках і соціальних закладах.

Фахівці радять, що під час завершення опалювального сезону в Полтавській області мешканці повинні перевіряти стан батарей і вентиляційних решіток, контролювати температуру в оселях, планувати провітрювання та підтримувати оптимальну вологість.

Також важливо стежити за показниками лічильників та своєчасно передавати дані у тепломережу, а за можливості використовувати термостати на радіаторах.

Минулого року відключення тепла проводилося поетапно: житлові будинки та соціальні заклади отримували тепло за потребою, а середньодобова температура слугувала орієнтиром для завершення сезону.

Завдяки такому підходу мешканці зберігали комфорт, а комунальні служби могли економно розподіляти енергоресурси.

У 2026 році завершення опалювального сезону в Полтавській області дозволить жителям не лише комфортно адаптуватися до теплішої погоди, а й планувати витрати на обігрів осель.

Таке поступове вимкнення тепла знижує ризик різких перепадів температур та допомагає уникнути проблем із тепломережею, забезпечуючи безпечний і комфортний перехід на літній режим роботи.

