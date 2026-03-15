У понеділок, 16 березня 2026 року, в деяких населених пунктах Харківської області застосовуватимуть додаткові графіки відключення світла.

У звʼязку з плановими роботами в електромережах у Харківській області 16 березня 2026, окрім погодинних, діятимуть також локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема додаткові графіки відключення світла в понеділок, 16 березня, торкнуться Зачепилівської селищної територіальної громади в Харківській області. Як повідомляють на офіційній сторінці громади, знеструмлення з 8:00 до 17:00 відбуватимуться в таких населених пунктах:

Бердянка (для деяких будинків по вул. Центральна);

Нагірне (вул. Зарічна, Покровська, Харківська, Квітнева, Вокзальна);

Скалонівка (Вишнева, Нова, Річкова);

Залінійне (Лиманська).

У селищі Зачепилівка, як повідомляє Politeka, обмеження електропостачання діятимуть так само з 8 до 17 години для будинків за такими адресами:

вул. Гостинна, 22, 24, 27, 29-31, 32А, 33, 35, 36А, 40-48, 53, 55, 57;

Дніпровська, 3, 4, 7-16, 19, 21, 23, 25, 25А, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;

Некрасова, 29, 48, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 70;

Паркова, 40, 42, 44, 46, 48, 81, 83, 85, 87, 89, 91;

Полтавська, 1, 2, 5-21, 23, 24, 28, 34;

Садова, 82, 84-87, 87А, 88, 90-118, 120-122, 124-139, 139А, 140-142, 144-147, 149, 151, 154, 156, 158-160, 162-164, 166-169, 171, 175, 175А, 179, 181, 181А, 183, 185, 187, 189, 191;

Слобожанська, 1-4, 4А, 5, 6, 8-15, 17-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39;

Хліборобська, 1-6, 8, 10-25, 28, 29, 30А, 31-33, 33А, 35-40, 40А, 40Б, 41, 42, 43А, 44, 45, 46А, 47, 50-56, 58-68, 68А, 70-74, 76-87, 89-108, 110;

частково провулки Виноградний, Слов’янський, Сосновий, Травʼяний.

Про інші графіки відключення світла в регіоні та 16 березня 2026 року обленерго може повідомити пізніше, стежте за офіційними повідомлення на сторінках компанії та своєї територіальної громади.

