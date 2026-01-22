Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області спрямоване на безперебійну роботу систем.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області торкнулося водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів, затверджених Канівською міською радою та її виконавчим комітетом.

Централізована подача води тепер коштує 55,74 гривень за кубометр, а каналізаційні послуги – 38,28. Вартість вивезення сміття зросла приблизно на 17%. Для мешканців багатоповерхівок із контейнерною системою платіж складе 48,14 грн на особу щомісяця. У приватному секторі з контейнером сума така ж, без контейнера – 40,02.

Перевезення одного кубометра змішаних відходів обійдеться у 127,49 гривень для населення, 138,74 — для бюджетних установ та 182,48 — для інших організацій. Начальник відділу житлово-комунального господарства Дмитро Балан пояснив, що підвищення зумовлене економічними показниками підприємств, зростанням мінімальної зарплати, здорожчанням електроенергії, пального та матеріалів, а також податковим навантаженням.

Частину витрат покривають субсидії та пільги для соціально вразливих категорій населення. Це дозволяє забезпечити своєчасну оплату праці персоналу, належне утримання інфраструктури та стабільну роботу комунальних служб.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області спрямоване на безперебійну роботу систем водопостачання та каналізації протягом року. Мешканцям радять планувати щомісячні витрати заздалегідь і своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути боргів та гарантувати стабільне обслуговування.

