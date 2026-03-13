У Одеській області 14 березня заплановані графіки відключення світла, пов’язані з проведенням профілактичних робіт на електромережах, повідомляє Politeka.net.

Про можливі обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Жителям рекомендують заздалегідь переглянути оновлені графіки відключень світла в Одеській області на 14 березня, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням та заздалегідь спланувати свої справи.

У зв’язку з виконанням планових робіт 14 березня 2026 року буде здійснено відключення електроенергії з 09.00 до 19.00 в селі Кароліно-Бугаз по вулицям:

Абрикосова, Будівельна, Виноградна, Довженко, Дружби, Індустріальна, Каштанова, Квіткова, Лиманська, Одеська, Ожинова, Урожайна, Фруктова, Чорноморська, Ягідна, ГОС Кароліно, пров. 2-й, 3-й, 4-й Одеський, Брусничний, Грушевий, Індустріальний, Персиковий, Полуничний, Тепличний, вул. Сунична, СК КАроліно.

Також в суботу зникне електрика з 08:00 до 17:00 в селі Соболівка на вул. Польова.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах будуть проводити профілактичні роботи в межах Курісовська територіальна громада. У зв'язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 8 до 18 години в селі Сербка на вулицях:

Визволення — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 47, б/н

Зарічна — 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43А, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, б/н

Миру — 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Новоселів — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55

Привокзальна — 1, 3, 7, 8, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 67, 71, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, б/н

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 74А, 74Б, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 87, 87А, 88, 89, 90, 90А, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 101В, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110

Хмельницького Богдана — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59

Центральна — 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 13В, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 57А, 59, 61, 62, 63А, 65, 65А, 65Б, 65Б/1, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73А, 73Б, 73В, 74, 74А, 74В, 75, 77, 78, 79, 80, 80А, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104А, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112А, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 120, 121, 121А, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127А, 128, 129, 130, 131, 131А, 132, 134, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 147А

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 101, 105.

