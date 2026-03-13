Нова система оплати за проїзд у Київській області сприятиме зручності поїздок.

Нова система оплати за проїзд у Київській області передбачає впровадження автоматизованих валідаторів у громадському транспорті Білої Церкви, повідомляє Politeka.

Виконком міської ради ухвалив рішення, затвердивши технічні вимоги та поетапний план переходу на електронний облік платежів.

Після запуску пасажири зможуть оплачувати поїздки безконтактно — банківськими картками або через мобільні додатки. Готівкові розрахунки поступово відходять у минуле, роблячи процес швидшим та безпечнішим.

Особливу увагу приділено пільговим категоріям. У громаді налічується близько 50 тисяч осіб із 26 груп, яким надають обмежену кількість безкоштовних поїздок. Витрати перевізників відшкодовуватимуть на основі щомісячних актів, що мінімізує суперечки під час посадки та підвищує прозорість процесу.

Розробники наголошують, що нова система оплати за проїзд у Київській області дозволяє точно фіксувати пільгові поїздки та своєчасно компенсувати витрати транспортним компаніям. Електронний облік забезпечує контроль фінансових потоків і швидке реагування на запити мешканців.

Паралельно місто оновлює автопарк: чотири автобуси надійшли як благодійна допомога та працюватимуть на тестовому маршруті, безкоштовно перевозячи пільговиків і перевіряючи роботу валідаторів у реальних умовах.

Впровадження системи проходитиме поетапно: спершу тестування, потім встановлення обладнання на інших напрямках. Пасажирам і перевізникам нададуть час на адаптацію, щоб уникнути черг і непорозумінь.

У підсумку влада очікує швидший розрахунок, прозорість операцій та підвищення якості обслуговування для всіх жителів громади.

Нова система оплати за проїзд у Київській області сприятиме зручності поїздок, точному контролю пільгових категорій і стабільному фінансуванню транспортних компаній.

