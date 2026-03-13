Енергетики опублікували додаткові графіки відключення світла на 14 березня у Полтавській області.

Опубліковано додаткові графіки відключення світла, які вводяться в суботу, 14 березня, у Полтавській області, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про заплановані обмеження оприлюднили кілька територіальних громад регіону з посиланням на дані компанії «Полтаваобленерго».

Енергетики опублікували додаткові графіки відключення світла на 14 березня у Полтавській області. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з цією інформацією, щоб спланувати свої справи та бути готовими до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

З 8 до 20 години зникне електрика в селі Онищенки, проте обмеження охоплять лише окремі адреси:

Дачна — 3;

Лісова — 1, 2, 2-Б, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64;

Лісна — 2Б.

Також з 8 до 20 години не буде електрики в селі Радочини. Світло зникне в будинках, що знаходяться на вулицях:

пров. Вільний — 1, 2, 3, 4;

Кременчуцька — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24;

Молодіжна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; вул. Садова — 2, 3, 5, 6, 10;

Степова — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12;

Червоної Калини — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 27

В селі Щербаки з 8 до 20 години знеструмлять окремі вулиці. Обмеження триватимуть в будинках, що знаходяться за такими адресами:

Богдана Хмельницького — 10;

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36;

пров. Вишневий — 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27;

Героїв полку «Азов» — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12;

Залізнична — 6, 9, 11, 12, 13;

Зелена діброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22;

Кільцева — 9, 11;

Кобзарська — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24;

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21;

Марка Кропивницького — 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Омельницька — 1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

Революціонерів — 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25;

Садова — 2.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Індексація пенсій з 1 березня у Полтавській області: як отримати додаткові виплати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: які подробиці розкрито.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Полтавській області: як змінилась вартість.