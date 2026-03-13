Завершення опалювального сезону в Миколаївській області на 2026 рік не прив’язуватимуть до конкретних календарних дат.

Завершення опалювального сезону в Миколаївській області в 2026 році буде проходити з тими ж встановленими правилами, як у 2025 році, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Віцепрем’єр-міністр України Олексій Кулеба повідомив, що держава має достатні ресурси для стабільної роботи систем теплопостачання, тому опалювальний сезон триватиме стільки, скільки цього вимагатимуть погодні умови. За його словами, запаси палива дозволяють підтримувати роботу тепломереж навіть до середини квітня, якщо температура повітря залишатиметься низькою.

Посадовець наголосив, що завершення опалювального сезону не прив’язуватимуть до конкретних календарних дат. Головним фактором для ухвалення такого рішення залишатиметься температурний режим. Якщо погодні умови вимагатимуть, подача тепла до житлових будинків може тривати довше, ніж зазвичай.

«У нас достатньо ресурсів для того, щоб опалювальний сезон завершувався не відповідно до певних дат, а відповідно до температурного режиму. Ми готові працювати і до 15 квітня», — зазначив урядовець.

Водночас енергетики нагадують, що сьогодні понад 96% житлових будинків в Україні обладнані тепловими лічильниками. Це дає можливість мешканцям самостійно контролювати подачу тепла до будинку, а також впливати на розмір платежів за опалення. Завдяки таким приладам обліку можна більш ефективно керувати споживанням теплової енергії та уникати зайвих витрат.

Фахівці пояснюють, що під час потепління, коли температура повітря на вулиці піднімається вище +6…+8 °C, мешканці можуть тимчасово перекривати засувку на вводі тепломережі до будинку. Зокрема, вранці подачу тепла можна припиняти, а ввечері знову відкривати засувку, щоб приміщення не охолоджувалися вночі. Такий підхід дозволяє підтримувати комфортну температуру в квартирах та водночас суттєво зменшувати витрати на опалення.

Через значне потепління вдень, коли у деяких містах вже +15 °C, теплопостачальні підприємства почали поступово змінювати режим роботи котелень. Такі коригування дозволяють раціональніше використовувати енергоресурси та запобігати перегріву квартир у теплі дні.

Зокрема, у низці обласних центрів теплоенерго вже почали зменшувати параметри подачі теплоносія у денні години, проте не йдеться про завершення опалювального сезону в Миколаївській області. Це дає змогу уникнути зайвого споживання енергії та забезпечити більш комфортні умови для мешканців.

Наприклад, у Миколаєві вдень температуру теплоносія знижують до мінімального рівня або тимчасово призупиняють подачу тепла. Водночас у вечірні та нічні години опалення знову посилюють, щоб у квартирах зберігалася комфортна температура, коли на вулиці стає прохолодніше.

