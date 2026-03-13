У Львівській області продовжують надавати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, а також підтримку іншим вразливим категоріям населення.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області надаються через благодійні та волонтерські організації, які працюють на території регіону, повідомляє Politeka.

Йдеться про кілька фондів і центрів, що приймають звернення від внутрішньо переміщених осіб та людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Зокрема, допомогу внутрішньо переміщеним особам надає БО БФ "Карітас - Львів УГКЦ”. У фонді зазначають, що підтримка спрямована передусім на ВПО.

Для уточнення деталей про наявність безкоштовних продуктів для переселенців та пенсіонерів у Львіській області просять звертатися за телефоном +380673414688.

Формат допомоги залежить від поточних можливостей організації, тому перед візитом радять обов’язково телефонувати, або ж перевіряти актуальні повідомлення на офіційних сторінках у соцмережах.

Також у Львівській області працює Благодійний фонд "Карітас УГКЦ Львів”. Тут допомогу можуть отримати діти, пенсіонери, жінки, ВПО, малозабезпечені та багатодітні сім’ї.

У фонді наголошують, що інформацію про умови та перелік підтримки потрібно уточнювати безпосередньо за телефонами +380965097557 та +380322767637.

Саме через такі ініціативи забезпечуються безкоштовні продукти у Львівській області, адже частина програм орієнтована на найуразливіших мешканців.

Окремо підтримку надає Центр Волонтерства "Корпорація добрих справ”. Для отримання консультації або уточнення деталей рекомендують телефонувати за номерами +380502596970 або +380630718146.

