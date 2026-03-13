Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області пояснюють зростанням витрат на обслуговування, новими законодавчими нормами та додатковими обов’язками підприємства.

З першого березня у Коростені набуває чинності підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області, повідомляє Politeka.

Начальник Комунального виробничо-господарського підприємства Леонід Якубовський пояснив, що основні причини змін — зростання вартості пального, зарплат працівників та запчастин для транспорту. Офіційна інфляція в регіоні сягає 8–10%, а з моменту попереднього підвищення 1 січня 2023 року ціни не змінювалися, хоча загальна інфляція перевищила 30%.

Додатково підприємство взяло на себе обслуговування контейнерних майданчиків, які раніше обслуговували ОСББ та керуючі компанії. Такі роботи потребують додаткових ресурсів, що також вплинуло на підвищення вартості послуги.

Ще одним фактором стали зміни в законодавстві, зокрема оновлена методика розрахунку тарифів. За словами Леоніда Павловича, нові тарифи повністю відповідають чинним нормам.

У середньому ціна для мешканців багатоквартирних будинків зросте близько на 70%, для приватного сектору — на 30%. З 1 березня тариф складе 37,28 грн на місяць на одного мешканця багатоквартирного будинку (з ПДВ) та 43,94 грн для приватних осель (з ПДВ).

Для інших категорій споживачів встановлено такі розцінки: змішані побутові відходи — 185,91 грн за 1 куб. м (з ПДВ), великогабаритні — 697,07 грн за 1 куб. м (з ПДВ). Абонентська плата складе 5,24 грн (з ПДВ) і нараховуватиметься щомісячно на особовий рахунок користувача.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області пояснюють зростанням витрат на обслуговування, новими законодавчими нормами та додатковими обов’язками підприємства. Місцева влада радить жителям планувати бюджет заздалегідь та слідкувати за офіційними повідомленнями КВГП, щоб уникнути непорозумінь.

