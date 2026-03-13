Графіки відключення світла у Рівненській області на 14 березня, в суботу, запроваджуються через роботи з обслуговування.

У Рівненській області 14 березня заплановані графіки відключення світла, пов’язані з проведенням технічних та профілактичних робіт на електромережах, пише Politeka.net.

У пресслужбі «Рівнеобленерго» зазначили, що вже оприлюднено детальний перелік адрес, де цього дня можливі тимчасові перерви в електропостачанні.

Графіки відключення світла у Рівненській області на 14 березня, в суботу, запроваджуються через роботи з обслуговування та модернізації енергомереж. Такі заходи спрямовані на підвищення надійності та стабільності електропостачання в регіоні. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з переліком адрес, щоб врахувати можливі незручності та спланувати свої справи.

У селі Велике 14 березня заплановані тимчасові відключення електроенергії. Згідно з графіком, обмеження триватимуть з 09:00 до 17:00 і торкнуться лише окремих вулиць:

І. Франка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19

М. Рикані

Тополева — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 16.

У селі Підлозці електропостачання буде тимчасово припинене з 09:00 до 17:00. Відключення стосуватимуться визначених адрес:

Вишнева — 1А, 2, 2/б, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 24А, 26

Гагаріна — 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 14А, 16, 18А, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 8, 9

Дубровицька — 1, 4, 10, 12, 14

Л. Українки — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 40

Молодіжна — 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 18

Незалежності — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31

Нова — 6

Польова — 4, 7

Поліщука — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20А, 21, 21А, 22, 24, 25, 26, 30А

Стирова — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19А, 20, 21, 23, 25

Також перебої зі світлом очікуються в селі Топілля. Тут електроенергію вимикатимуть з 09:00 до 17:00 у будинках, розташованих на відповідних вулицях:

Вишнева — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 8, 9, 10

Лугова — 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11

Лісова — 1, 1-д, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 39

Молодіжна — 3, 4, 5, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

Польова — 5

Сонячна — 1, 1А, 2, 2В, 3, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 25А, 27, 29, 35

Стирова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Шевченка — 1

Крім того, тривалі відключення заплановані і в селі Вири. Згідно з інформацією енергетиків, з 09:00 до 16:00 без електрики залишаться мешканці будинків на окремих вулицях:

Лінчинцева — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24

Першотравнева — 17, 19, 21, 30, 32, 36

Рокитенська — 5

Шевченка — 29, 31, 32, 45А, 47, 58, 62, 64, 66, 73, 75, 79, 83, 85, 91, 93, 97, 99, 101, 103.

