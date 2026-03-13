Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується спільно з міжнародними партнерами.

У 2026 році розпочалася гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області, спрямована на підтримку літніх людей та родин у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Програма реалізується у Харкові та Ізюмі. Ініціатива охоплює відновлення пошкодженого житла й забезпечення базових потреб тих, хто постраждав від обстрілів або тривалий час перебував у небезпечних умовах.

У межах проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачено ремонт дверей, вікон, покрівлі, а також відновлення стін і стель. Обсяг робіт визначають після технічного огляду кожного помешкання спеціалісти.

Подати заявку можуть громадяни віком від 60 років, люди з інвалідністю, особи з тяжкими захворюваннями, багатодітні сім’ї, самотні батьки та вагітні жінки. Кожне звернення розглядають індивідуально, навіть якщо частина документів відсутня.

Для участі необхідно надати паспорт, підтвердження права власності та довідку про доходи. Консультанти супроводжують заявників під час оформлення й пояснюють послідовність дій.

Окремий напрямок передбачає домашній супровід самотніх літніх людей та мешканців із серйозними проблемами здоров’я. Фахівці допомагають у побутових справах та створюють безпечні умови проживання.

Координатори підкреслюють, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується спільно з міжнародними партнерами і спрямована на покращення якості життя старших жителів регіону.

Жителям радять стежити за офіційними повідомленнями й звертатися на гарячу лінію для уточнення деталей. Своєчасне подання заяви прискорює розгляд та дозволяє отримати необхідну підтримку без затримок.

