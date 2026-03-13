У 2026 році завершення опалювального сезону в Одесі відбудеться з урахуванням погодних умов, що дозволить плавно перейти на теплішу пору року.

Про завершення опалювального сезону в Одесі почали говорити вже на початку березня, повідомляє Politeka.

Влада регіону зазначає, що остаточне вимкнення тепла регламентується пунктом 8 Правил надання послуг із теплопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №830.

Законодавство не встановлює конкретної дати, а орієнтується на середньодобову температуру: тепло припиняють подавати, коли протягом трьох діб вона стабільно перевищує +8°C.

Такий підхід до завершення опалювального сезону в Одесі дозволяє перевести котельні та тепломережі в літній режим без різких перепадів температур у житлових та соціальних об’єктах.

Місцеві служби повідомляють, що під час завершення опалювального сезону в Одесі мешканці повинні звертати увагу на стан батарей та вентиляційних решіток, контролювати температуру у квартирах та підтримувати комфортну вологість.

Крім того, важливо стежити за показниками лічильників та своєчасно передавати їх до тепломереж. У попередньому році батареї в місті вимкнули поетапно:

31 березня відключили житлові будинки, а в Білгороді-Дністровському тепло зникло трохи раніше - 25 березня. Такі заходи дозволяли регулювати подачу тепла відповідно до фактичної потреби та погодних умов.

Таким чином, вимкнення батрей у 2026 році планують провести максимально плавно, аби мешканці могли комфортно адаптуватися до підвищення температури та уникнути різких перепадів у житлових будинках.

Органи місцевого самоврядування закликають громадян уважно слідкувати за повідомленнями комунальних служб і за потреби контролювати власні системи опалення.

