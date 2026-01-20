Варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 21 січня.

«Полтаваобленерго» оприлюднила для українців детальні графіки відключення світла в Полтавській області на 21 січня, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує Чорнухинська територіальна громада з посиланням на «Полтаваобленерго».

У зв'язку із проведенням робіт у мережах «Полтаваобленерго» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Через виконання робіт, пов'язаних з росчищенням трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту) з 9 до 15 години не буде електрики в таких населених пунктах:

с. Грушківка вулиці:

Заярівська — №1, 4, 4а, 5а, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23

Лесі Українки — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 25а

Олексія Припутня — №6, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 41а, 42, 43, 47, 49, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 72

Перемоги — №1, 2, 10, 14, 16, 23, 25, 27

с. Короваї вулиці:

пров. Василя Коліщака — №3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18

Калинова — №1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16-9, 18, 29, 30

Косинська — №1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Лесі Українки — №2, 3, 5, 6, 8, 9

Перемоги — №1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2в, 2Ж, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 35а, 37а

Садова — №1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35

Шевченка — №3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27/А, 28, 29, 30, 31, 32

Через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР з 8 до 17 години не буде електрики в таких населених пунктах:

с. Великий Кобелячок вулиці:

Лимарівська — №31, 35, 37, 43, 49, 53, 55

Шевченка — №98, 206

с. Горобці вулиця:

Миру — №1, 1В, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 27-А, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 58, 62, 63, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80А, 81, 87, 88

с. Кальницьке вулиця:

Польова — №1

с. Пасічне вулиці:

Квіткова — №1, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 33

пров. Лікарняний — №4

Миру — №3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15

Молодіжна — №2, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 34, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Решетилівська — №5, 8, 16, 24, 26

Світличне — №17

Ставкова — №5, 6, 10, 12, 14

Степовиків — №4, 8, 10а, 12

Шевченка — №2, 4, 5, 6, 8, 9

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 21 січня.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Полтаві: де зарплати починаються від 22 000 гривень.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві: яку саме допомогу нададуть.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Полтавській області: нові правила виплат у 2026 році.