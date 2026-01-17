У Полтаві зафіксували чергове подорожчання проїзду, яке торкнулося більшості маршруток у місті.

Подорожчання проїзду в Полтаві зачепило низку маршрутів, проте на окремих лініях ціни залишилися на старому рівні, повідомляє Politeka.

Наприкінці минулого року приватні перевізники підвищили тариф до 15 гривень за поїздку, водночас на маршрутах №37, №43 та №51 формально залишили стару ціну 10 гривень, але лише за умови оплати готівкою.

Такий підхід створює фактичну різницю між безготівковими та готівковими платежами і, за словами експертів, стимулює прозорість розрахунків у громадському транспорті.

За словами власника електронного квитка «Фарго Сістемс» Сергія Веренкіотова, міська рада підтвердила новий тариф 15 гривень для всіх видів оплати. Він зазаначив, що вони вимушено пішли на подорожчання проїзду в Полтаві.

Підняття тарифів пояснюють кількома факторами. Перш за все, на маршрутах №37, №43 та №51 майже відсутня конкуренція з боку тролейбусів та великогабаритних автобусів, тож приватні перевізники фактично контролюють пасажиропотік.

Водночас, взимку кількість пасажирів більша, що робить перевезення більш рентабельними, але до літа тариф 15 грн для багатьох пасажирів залишається суттєвим фінансовим навантаженням.

Крім того, збереження старого тарифу для окремих маршрутів фактично стимулює пасажирів користуватися готівковою оплатою, коли безготівкова залишається дорожчою.

Таке нерівномірне подорожчання проїзду в Полтаві, за словами фахівців, допомагає стимулювати електронний обіг коштів, водночас частково вирішуючи проблему тіньових розрахунків, які досі поширені серед приватних перевізників.

