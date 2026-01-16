Грошова допомога для ВПО у Полтавській області з 1 січня 2026 року надається за новими правилами, тому розповідаємо важливі деталі.

Грошова допомога для ВПО у Полтавській області призначається лише тим громадянам, які відповідають новим критеріям доходу, повідомляє Politeka.

Відтепер для призначення грошової допомоги для ВПО у Полтавській області враховується середньомісячний сукупний дохід сім’ї за останні три місяці, який не має перевищувати 10 380 гривень на одного отримувача.

Така зміна пов’язана зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2 595 грн.

Нові правила передбачають, що підтримка на проживання буде продовжена ще на шість місяців для тих переселенців, хто відповідає вимогам доходу.

Разом із тим, існують категорії переселенців, для яких сукупний дохід сім’ї не враховується під час призначення виплат.

Серед них – люди з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю до 18 років, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа до 23 років, а також батьки-вихователі, прийомні батьки та опікуни.

Варто зазначити, що перерахунок прожиткового мінімуму вплинув на всі мінімальні та максимальні пенсії, надбавки й доплати, які діють з 1 січня 2026 року.

Зокрема, мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем зросла на 234 гривні і тепер становить 2 595.

Таким чином, грошова допомога для ВПО у Полтавській області залишається доступною, але тепер отримати її можна лише за новими критеріями доходу та за умови відповідності визначеним категоріям.

Ці зміни покликані більш точно спрямовувати державну підтримку тим, хто дійсно потребує турботи, і забезпечують справедливе розподілення коштів серед переселенців.

