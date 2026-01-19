Робота для пенсіонерів у Полтаві пропонує різні можливості для тих, хто хоче залишатися активним та мати стабільний дохід.

Робота для пенсіонерів у Полтаві пропонується у сфері логістики та на складах, повідомляє Politeka.

Як бачимо із сайту work.ua, на підприємствах регіону відкриті вакансії вантажників, водіїв-експедиторів та комірників, де пенсіонери можуть працювати як на денних змінах, так і за змінним графіком.

До прикладу, робота на електровізку у селі Мартусівка, що біля Полтави, забезпечує середній заробіток від 35 600 до 39 300 грн на місяць.

Працівники взаємодіють із сканером та пересувають товари по складу, причому досвід не обов’язковий. Компанія надає безкоштовне проживання, обіди, спецодяг, кімнату відпочинку з тенісом і Xbox, а також корпоративний транспорт для комфортного доїзду до локації.

Ще одним варіантом роботи для пенсіонерів у Полтаві є посада водія-експедитора категорії В у компанії Alviva Group. Працівники перевозять хліб та хлібобулочні вироби між торговими точками, користуючись автомобілями ГАЗ-3302.

Заробітна плата на цій посаді складає 24 000–30 000 грн. Підприємство гарантує офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет та можливість залишити автомобіль вдома. Для працівників надають перепустки на час комендантської години.

Окрім того, роботодавці шукають комірників. Компанія «Байса С.С., ФОП» пропонує зарплату від 22 000 до 30 000 грн та зручний графік. Працівники відповідають за приймання та відправлення товарів, ведення обліку та підтримку порядку на складі.

Важливою вимогою є відповідальність та уважність до деталей. Тож, як бачимо, варіантів є достатня кількість. Кожен може обрати собі те, що йом убільше до душі.

